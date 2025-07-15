Россиянка с бесплодием забеременела после подтяжки груди

Жительница Сочи, несколько лет борющаяся с бесплодием, смогла забеременеть после операции по подтяжке груди, сообщил Telegram-канал SHOT. 25-летняя девушка несколько лет слышала разные прогнозы от врачей: одни утверждали, что беременность невозможна, другие же советовали ЭКО.

За два года девушка смогла сбросить 60 кг и решилась на пластическую операцию. После хирургического вмешательства она заметила задержку менструального цикла, что врачи объяснили нормальной реакцией организма на вмешательство. Признаков беременности не было, но тест показал положительный результат. Операция, как выяснилось, прошла на пятой неделе беременности, когда эмбрион уже начал формироваться.

Акушер-гинеколог отметил, что хирургическое вмешательство и лекарства, используемые после операции, могли подвергнуть плод риску, так как в этот период формируются основные органы, а многие антибиотики противопоказаны при беременности. Несмотря на это, по последним данным, беременность развивается благополучно, скрининг не выявил отклонений. Сейчас девушка ждет результаты генетического исследования.

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