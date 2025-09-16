Стала известна доля контрафактных товаров на российском розничном рынке Глава АКОРТ Богданов: доля контрафактных товаров в России оценивается в 10%

Общая доля контрафактных товаров на российском розничном рынке оценивается в 10%, а оборот теневой торговли — в 5 трлн рублей, сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. По его словам, переданным «Парламентской газетой», нелегальную продукцию могут продавать в соцсетях и на барахолках.

В топ-10 самых подделываемых категорий — автозапчасти, одежда, безалкогольные напитки, спортивные товары, косметика и бытовая химия, обувь, бытовая техника, табачные изделия и упакованная вода, а также ноутбуки и смартфоны, — сообщил он.

Ранее сообщалось, что продавцы из Китая начали активно продавать на маркетплейсах поддельные автозапчасти, маскирующиеся под российские бренды. Они в точности повторяют цвета и оформление отечественных товаров. Так, в первом квартале объемы контрафакта выросли более чем на 20%.