Российские маркетплейсы заполонили поддельные автозапчасти из Китая

Продавцы из Китая начали активно продавать на маркетплейсах поддельные автозапчасти, маскирующиеся под российские бренды, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей компаний. Они в точности повторяют цвета и оформление отечественных товаров. Так, в первом квартале объемы контрафакта выросли более чем на 20%.

За счет повторения дизайна и стилистики упаковки запчастей небольшие поставщики из Китая создают иллюзию принадлежности к российскому рынку, — отметил директор по маркетингу маркетплейса автозапчастей Emex Иларион Демчиков.

Как объяснил владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов, китайские продавцы не просто крадут фотографии и описания, а целиком копируют карточки российских товаров. Этим они добиваются высоких позиций при выдаче на маркетплейсах.

Ранее в Федеральной таможенной службе предупредили о росте случаев обмана граждан, которые планируют ввезти легковые автомобили из-за границы. Мошенники регистрируют фиктивное юрлицо или покупают фирму с хорошей налоговой историей, которая оказывала услуги по ввозу машин.