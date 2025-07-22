Россиян призвали быть осторожнее при ввозе личных авто из-за границы ФТС заявила о росте числа обманов граждан при ввозе легковых авто из-за границы

В России участились случаи обмана граждан, которые планируют ввезти из-за границы легковые автомобили для собственных нужд, сообщили в Федеральной таможенной службе РФ. Там отметили, что, в частности, мошенники регистрируют фиктивное юрлицо или покупают фирму с хорошей налоговой историей, которая оказывала услуги по ввозу машин.

Основным видом деятельности заявляют оказание услуг по подбору, ввозу в Россию и таможенному оформлению транспортных средств. При этом предлагают цены, значительно ниже рыночных. Мошенники заключают с гражданином фиктивный договор оказания услуг и предлагают выбрать один из автомобилей, продающихся за границей на известных интернет-площадках, — сказано в сообщении.

После этого аферисты требуют оплатить на счета третьих лиц услуги по подбору авто, его полную стоимость, таможенную пошлину, а иногда даже утилизационный сбор. После получения денег мошенники исчезают, оставляя жертв без машины и денег.

В ФТС посоветовали россиянам проверять информацию и реквизиты, в том числе на сайте службы. Также граждан предостерегли от перевода денег частным лицам или сомнительным организациям. Платежи должны быть уплачены гражданином самостоятельно по официальным реквизитам, напомнили таможенники.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что работники маркетплейсов никогда не просят назвать код из СМС-сообщения. По его словам, мошенники активно используют новую схему, представляясь сотрудниками популярных торговых площадок и курьерских служб.

До этого сообщалось, что аферисты смогли похитить больше средств у россиян за первое полугодие 2025-го. Однако количество зафиксированных случаев обмана россиян сократилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом общая сумма похищенных средств значительно возросла.