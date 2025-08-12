Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Синоптик предсказал погоду на Аляске в день переговоров Путина и Трампа

Синоптик Шувалов: в день переговоров Путина и Трампа на Аляске будет тепло

Фото: Stefan Wackerhagen/imageBROKER.com/Global Look Press

В день встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске ожидается облачная и теплая погода, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью RT. Он уточнил, что днем температура в Анкоридже будет варьироваться от +15 до +18 градусов, а порывы ветра могут достигнуть 5–10 м/с.

15 августа погода в городе Анкоридж на Аляске будет формироваться под влиянием ложбины циклона, который располагается в Тихом океане. <...> То есть благоприятная погода для хорошей встречи двух лидеров, — отметил синоптик.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило о намерении временно закрыть воздушное пространство над Анкориджем на Аляске 15 августа — в день встречи Путина и Трампа. Согласно уведомлению, ограничения затронут зону радиусом 30 миль (примерно 48 км) и высоту до 18 тысяч футов (около 5,5 км). Временный запрет будет действовать в течение всего дня.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал Аляску удачным и неожиданным выбором для переговоров. По его словам, проведение встречи на территории США позволяет минимизировать влияние европейских стран на диалог между Москвой и Вашингтоном.

