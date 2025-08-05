В ФТС рассказали о самых частых способах мошенничества при ввозе машин ФТС: мошенничество с утильсбором является частым при ввозе машин в Россию

Мошенничество с требованием заплатить утильсбор по коммерческому коэффициенту является одним из самых распространенных при ввозе легковых автомобилей в Россию, заявил РБК глава Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Валерий Пикалев. Он подчеркнул, что похожий случай недавно произошел с участником СВО.

Совсем недавно мы рассматривали вопиющий случай. К нам обратился участник специальной военной операции, — сказал он.

По его словам, супруга военнослужащего заключила договор с компанией-посредником, которая позиционировала себя как связующее звено между покупателем и поставщиком автомобиля. Компания брала на себя обязательства приобрести машину за средства покупателя и осуществить ее доставку.

При этом он обратил внимание, что в договоре мелким шрифтом было указано обязательство покупателя оплатить утильсбор. Особо глава ФТС подчеркнул, что транспорт перевозился по коммерческому коэффициенту, а не как автомобиль для личного пользования. В результате, как он сообщил, покупательнице пришло уведомление о необходимости доплатить около 600 тысяч рублей, которых у нее не оказалось.

Пикалев добавил, что существует еще одна схема, требующая особого внимания, связанная с индивидуальными предпринимателями, многократно ввозящими автомобили в течение года. Он отметил, что такие случаи тщательно отслеживаются, и пояснил, что на каждую вторую и последующие ввозимые машины применяется коммерческая ставка утильсбора, тогда как первый автомобиль облагается по льготному тарифу.

Ранее в Забайкальском крае 68-летняя жительница Читы отдала мошенникам свыше 3 млн рублей. Пенсионерке позвонил злоумышленник, представившись курьером, и попросил код якобы для получения посылки.