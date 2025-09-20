«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 сентября 2025 в 06:09

Минобороны РФ подсчитало суточные потери ВСУ в зоне СВО

МО РФ: суточные потери ВСУ составили около 1,5 тысячи военных и три танка

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Суточные потери ВС Украины на всех направлениях спецоперации составили около 1,5 тысячи военнослужащих, передает пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что также суммарно ВСУ потеряли три танка и 11 артиллерийских орудий.

Как сказано в публикации, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 190 военнослужащих, Южной группировки войск — более 185 бойцов, 325 человек — в зоне ответственности «Востока».

Тем временем суточные потери в зоне ответственности «Центра» составили до 525 военных, «Запада» — свыше 230, и 45 — в зоне ответственности группировки войск «Днепр».

До этого российские войска полностью разбили 119-ю бригаду территориальной обороны ВСУ в Серебрянском лесу ЛНР. Источник в силовых структурах рассказал, что выживших солдат перевели в другие подразделения, а командование пытается утаить масштабы потерь.

Ранее боец ВС РФ с позывным Шрам заявил, что военнослужащие украинской армии, которые попали в плен в Серебрянском лесничестве, ошибочно считали себя солдатами 3-й отдельной штурмовой бригады «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Их бросили собственные товарищи.

