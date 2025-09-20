«Интервидение-2025»
SHOT узнал, что ПВО уничтожает украинские дроны над Волгоградом

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

Telegram-канал SHOT написал, что над Волгоградом прозвучало около семи взрывов, предварительно, ПВО уничтожает украинские дроны. Минобороны РФ и местные власти не комментировали информацию.

Очевидцы рассказали SHOT, что грохот раздался в 04:00 мск, вспышки были видны в западной и южной части города, также со стороны Волги доносился звук двигателей. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО отразили атаку ВСУ на территорию Крыма. Там уточнили, что за ночь над территорией региона уничтожили четыре украинских беспилотника.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что мирная жительница города Васильевка погибла в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, под огонь попал многоквартирный дом.

В Белгородской области при детонации дрона ВСУ в поселке Северный ранее пострадал мирный житель. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, мужчина получил баротравму, ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

