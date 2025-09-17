Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 13:46

Мужчина пострадал при детонации беспилотника ВСУ в Белгородской области

Гладков: мужчина получил баротравму при атаке ВСУ на поселок Северный

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мирный житель пострадал при детонации беспилотника ВСУ в поселке Северный Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, мужчина получил баротравму, врачи оказали ему помощь на месте. Гладков добавил, что в результате атаки поврежден фасад здания.

В поселке Северный Белгородского района беспилотник ВСУ сдетонировал на территории предприятия. Пострадал мирный житель, — написал Гладков.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 17 сентября уничтожили восемь беспилотников ВСУ в небе над Россией. Так, три дрона удалось сбить над территорией Ростовской области, еще три — над территорией Брянской области. По одному беспилотнику было ликвидировано над Воронежской и Курской областями, добавили в министерстве.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что более 100 жителей российских регионов, в том числе четверо детей, за минувшую неделю получили ранения в результате ударов со стороны ВСУ. Он добавил, что семь человек погибли.

