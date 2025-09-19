Женщина погибла при ударе ВСУ по жилому дому в Запорожье

Женщина погибла при ударе ВСУ по жилому дому в Запорожье Балицкий: женщина погибла при ударе ВСУ по жилому дому в Васильевке

Мирная жительница прифронтового города Васильевка в Запорожской области погибла в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, под огонь попал многоквартирный дом.

Идет массированный обстрел со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа. Противник обстрелял многоквартирный дом, на данный момент известно об одном погибшем, это женщина 1983 года рождения, — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что четверо детей пострадали в Донецкой Народной Республике при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ. По словам Приходько, инцидент произошел в жилом массиве «Строитель», расположенном в Никитовском районе города.

Также в результате атаки Вооруженных сил Украины на центр Горловки (ДНР) погибла женщина. Мэр города Иван Приходько выразил соболезнования родным погибшей. По данным администрации ДНР, ВСУ атаковали город с использованием БПЛА-камикадзе. Украинская армия сбросила взрывоопасный предмет с беспилотника.