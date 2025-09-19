Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 07:29

Названо число сбитых за ночь над Крымом украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь сбили над Крымом четыре украинских БПЛА

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Силы ПВО отразили атаку ВСУ на территорию Крыма, сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что за ночь над территорией региона уничтожили четыре украинских беспилотника.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым, — указали в военном ведомстве.

Ранее обломки беспилотника упали на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. В результате инцидента никто не пострадал. Минобороны РФ информацию не комментировало.

До этого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об отражении атаки беспилотников ВСУ на промышленное предприятие в Сызрани — дежурные средства ПВО своевременно среагировали на угрозу. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и в случае опасности обращаться в экстренные службы.

Тем временем военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец предположил, что ВСУ хотят устроить масштабную катастрофу на Запорожской атомной электростанции и обвинить в этом Россию. Он отметил, что украинская армия не остановится и будет стремиться выставить Москву виновником инициированной ими провокации.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

БПЛА
атаки
ВСУ
Крым
