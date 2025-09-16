Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 18:43

«Похлеще Чернобыля»: Запорожье может стать центром глобальной катастрофы

Военэксперт Баранец: ВСУ хотят устроить катастрофу на ЗАЭС, чтобы подставить РФ

Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы Украины хотят устроить масштабную катастрофу на Запорожской атомной электростанции и обвинить в этом Россию, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Он отметил, что украинская армия не остановится и будет стремиться выставить Москву виновником инициированной ими провокации.

Они хотят катастрофы, которая будет похлеще Чернобыля. Они, безусловно, назовут это специальным ударом российской армии. Это я вам гарантирую. И они преподнесут это как беду, принесенную в Запорожье именно российской армией. Мы знаем хитрости и коварство украинской пропаганды. Эта логика врага читается достаточно хорошо. Понятно, что мы еще не раз станем свидетелями такого коварства, при котором все будут указывать пальцем на вину Российской Федерации, — объяснил Баранец.

Военэксперт подчеркнул, что если ВСУ достигнут своей цели в Запорожье, то жертвами возможной трагедии станут сотни тысяч украинцев. При этом он уверен, что все попытки украинской армии атаковать ЗАЭС останутся безуспешными.

Эти украинские дуроломы явно рассчитывают на то, чтобы пострадало гигантское количество украинцев — десятки тысяч или даже сотни тысяч. И все это будет преподнесено миру как авантюра России и российской армии. Карта Запорожской атомной электростанции сегодня на повестке дня, и похоже, что Украина пытается разыграть ее в свою пользу, но ничего у нее не получится, — заключил Баранец.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что власти Украины отдали распоряжение о подготовке к срочной эвакуации в Запорожье. По его данным, причиной стало стремительное приближение линии фронта к городу.

ВСУ
Запорожье
ЗАЭС
СВО
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Спор о футбольных командах перерос в жестокое убийство инвалида утюгом
«Это война не Трампа, а Биби»: Израиль сотрет Газу с лица земли, что дальше
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.