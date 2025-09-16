Вооруженные силы Украины хотят устроить масштабную катастрофу на Запорожской атомной электростанции и обвинить в этом Россию, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Он отметил, что украинская армия не остановится и будет стремиться выставить Москву виновником инициированной ими провокации.

Они хотят катастрофы, которая будет похлеще Чернобыля. Они, безусловно, назовут это специальным ударом российской армии. Это я вам гарантирую. И они преподнесут это как беду, принесенную в Запорожье именно российской армией. Мы знаем хитрости и коварство украинской пропаганды. Эта логика врага читается достаточно хорошо. Понятно, что мы еще не раз станем свидетелями такого коварства, при котором все будут указывать пальцем на вину Российской Федерации, — объяснил Баранец.

Военэксперт подчеркнул, что если ВСУ достигнут своей цели в Запорожье, то жертвами возможной трагедии станут сотни тысяч украинцев. При этом он уверен, что все попытки украинской армии атаковать ЗАЭС останутся безуспешными.

Эти украинские дуроломы явно рассчитывают на то, чтобы пострадало гигантское количество украинцев — десятки тысяч или даже сотни тысяч. И все это будет преподнесено миру как авантюра России и российской армии. Карта Запорожской атомной электростанции сегодня на повестке дня, и похоже, что Украина пытается разыграть ее в свою пользу, но ничего у нее не получится, — заключил Баранец.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что власти Украины отдали распоряжение о подготовке к срочной эвакуации в Запорожье. По его данным, причиной стало стремительное приближение линии фронта к городу.