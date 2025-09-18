Наступление ВС РФ на Харьков 18 сентября: могильники из наемников, Купянск

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 18 сентября 2025 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Волчанска, Липцев, где образовался могильник из наемников ВСУ?

Какова ситуация на Харьковском направлении в четверг, 18 сентября

На Купянском участке фронта после захвата плацдарма севернее и северо-западнее города бои завязались уже у центра населенного пункта, заявил военный эксперт Геннадий Алехин.

«Также сейчас наши „поддавили“ у Богуславки и Загрызово. Основательно „просела“ оборона ВСУ и у н. п. Боровая. Противник вынужден перебрасывать оттуда в сторону Купянска отдельные подразделения „азовцев“ („Азов“, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru). Кстати, все местное начальство из Боровой сбежало. А следом — коммунальщики, медицинский персонал Боровской больницы, не осталось воды и газа. Если называть вещи своими именами, Боровую бросили на произвол судьбы», — отметил источник.

Алехин подчеркнул, что ситуацию признал и глава администрации Харькова Олег Синегубов, который сейчас ради пиара «разъезжает по войскам ВСУ», обороняющимся на Харьковском направлении.

«На встрече с военнослужащими 92-й бригады ВСУ им. атамана Серко он подчеркнул, что эта бригада боеспособна. На самом деле лукавит: она потеряла минимум два полностью укомплектованных натовской техникой батальона, и сейчас они несут большие потери. Напомню, что именно туда были направлены расчеты операторов-дроноводов, состоящие из девушек 18–24 лет. Также большие потери несет 57-я отдельная бригада ВСУ. Фактически остались боеспособными две роты», — пишет эксперт.

В Волчанске и Липцах оборону держала как раз 57-я бригада; на левобережье Волчанска и в лесу у Синельниково идут ожесточенные бои; ВСУ пятятся, теряя оборонительные позиции; ВС РФ наносят удары в районе Плоского и по оставшейся оборонительной линии Волчанска; у Липцев идут позиционные бои в районе коттеджного поселка у Травянского водохранилища и дамбы, которая является частью дороги Большие и Малые Проходы — Слатино, утверждает Алехин.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Еще особенности: уже официально заявлено, что только в Харькове зафиксировано около 10 тысяч дезертиров в возрасте 25–45 лет. Может, поэтому не случайно, что в тюрьмах Харьковской области уже запустили циркуляр о том, что 10 тысяч заключенных будут освобождены по УДО и отправлены на фронт», — заключил эксперт.

По данным Telegram-канала «Северный ветер», на Харьковском фронте идут тяжелые бои: российские штурмовики продвигаются на левобережье Волчанска, в лесу у Синельниково и на Хатненском участке, возобновились боестолкновения в районе Тихого.

«В Волчанске воины „Севера“ значительно продвинулись на востоке города в районе Тихого. Также есть успехи на левом берегу реки Волчьей. Общее продвижение составило до 500 метров. В лесу западнее Синельниково наши штурмовики продвинулись вглубь леса на 300 метров, захватив два опорных пункта противника, закрепляются. На участке фронта Меловое — Хатнее „бесстрашные“ при поддержке авиации ВКС РФ, артиллерии и ТОС продвинулись на 400 метров», — отметил источник.

Из-за больших потерь командование ВСУ перебрасывает на Харьковское направление подразделения пограничников с участков госграницы, где не ведутся активные боевые действия. Их места по охране границы занимают подразделения теробороны, которые должны были быть отправлены на восполнение потерь, утверждает канал.

«На Липцевском участке фронта без существенных изменений. Расчеты FPV „северян“ наносили огневое поражение по маршрутам снабжения противника», — добавили авторы.

По данным «Северного ветра», за сутки потери ВСУ на Харьковском направлении перевалили за сотню человек личного состава.

Кроме того, в Харьковской области уничтожены иностранные наемники, утверждает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Жилое помещение с наемниками превратилось в могильник, отметили в Сети.

«Взрыв был мощный... Есть попадание в общежитие около промзоны. По словам местного сопротивления, в общежитии находились иностранные наемники из Центральной Америки, до 100 человек», — уточнил он.

«Вот это удар!», «Наемников пришлось собирать по кускам», — отмечают комментаторы.

По словам подпольщика, бойцы ВСУ были ликвидированы в Купянском и Богодуховском районах, а во время одного из прилетов взорвалась постройка с полевым складом. Помимо этого, в Харьковской области уничтожены позиции украинской армии на окраинах, собиравшиеся двигаться в направлении Волчанска, а также объекты, в которых была спрятана бронетехника.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

