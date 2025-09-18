Иностранные наемники уничтожены в Харьковской области, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в своем Telegram-канале. Также, по его словам, ликвидированы склады с БПЛА и ракетами РСЗО, цех по ремонту техники ВСУ.

Взрыв был мощный... Есть попадание в общежитие около промзоны. По словам местного сопротивления, в общежитии находились иностранные наемники из центральной Америки, до 100 человек, — рассказал он.

Лебедев добавил, что бойцы ВСУ были ликвидированы в Купянском и Богодуховском районах, а во время одного из «прилетов» взорвалась постройка с полевым складом. Помимо этого, в Харьковской области уничтожены позиции украинской армии на окраинах, собиравшихся двигаться в направлении Волчанска, а также объекты, в которых была спрятана бронетехника.

Ранее российские хакеры обнаружили, что около трех тысяч иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, погибли или пропали без вести. Информация об этом была получена из электронной почты украинского офицера, где хранились сведения о погибших, журналы боевых действий и рапорты.