20 сентября 2025 в 06:01

Тысячи мертвых наемников и окружение ВСУ: успехи ВС РФ к утру 20 сентября

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российские подразделения продолжают успешное наступление в районе Красного Лимана на территории Донецкой Народной Республики, постепенно окружая город, сообщил военный аналитик Андрей Марочко. Отмечается, что этот населенный пункт стратегически важен для ВСУ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 20 сентября?

Эксперт рассказал об успехах ВС РФ в ДНР

«В целом идет планомерное сжатие кольца вокруг данного населенного пункта, который является стратегически важным для украинских боевиков», — сказал эксперт.

Согласно заявлению Марочко, на Краснолиманском направлении в течение недели достигнут значительный прогресс как с северо-западного, так и с северо-восточного направлений. Также проходит успешное наступление в сторону населенного пункта Ямполь, расположенного юго-восточнее Красного Лимана.

Названо число колумбийских наемников ВСУ, погибших за последние три года

За три года на Украине погибли больше тысячи колумбийских наемников, заявил отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье. По его словам, эта цифра приводит его в ужас, передает РИА Новости.

Он добавил, что власти скрывают данную информацию. Кроме того, когда она всплывает — ее не признают достоверной. Источником данных являются, в том числе, соцсети, отметил правозащитник.

ВС РФ начали формировать «огневой мешок» вокруг ВСУ в Северске

Подразделения ВС РФ «берут в огневой мешок» дислоцированные в Северске ДНР подразделения Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, военные продвигаются сразу на нескольких участках Северского направления.

«Наши военнослужащие выдавливают украинских боевиков с занимаемых ими позиций и планомерно продвигаются вперед. Есть продвижение в районе Серебрянки, Верхнекаменского. Также мы продвигаемся с Переездного в Звановку», — отметил Марочко.

Эксперт пояснил, что планомерная работа создает отличные условия для «котла». В частности, сейчас он и формируется вокруг противника, резюмировал эксперт.

ВС РФ выследили и уничтожили украинский танк около Курской области

Операторы БПЛА, работающие на границе Курской и Сумской областей, выследили и уничтожили украинский танк, передает Telegram-канал Сolonelcassad. В материале уточняется, что машина обстреливала мирных жителей приграничных населенных пунктов.

Между обстрелами танк скрывался на хорошо замаскированной и защищенной позиции в лесу. В итоге оператор БПЛА провел свой дрон по тоннелю из противодроновых сетей и ударил танк в незащищенное место под пушкой, отчего произошел мощный взрыв, сказано в публикации.

Раскрыты суточные потери ВСУ

Суточные потери ВСУ на всех направлениях спецоперации составили около 1,5 тыс. военнослужащих и три танка, следует из сообщений Минобороны РФ.

В зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 190 военнослужащих, в зоне ответственности Южной группировки войск — более 185 военнослужащих, в зоне ответственности «Востока» — 325 военнослужащих.

