ВС РФ выследили и уничтожили украинский танк около Курской области

Операторы БПЛА, работающие на границе Курской и Сумской областей, выследили и уничтожили украинский танк, передает Telegram-канал Сolonelcassad. В материале уточняется, что машина обстреливала мирных жителей приграничных населенных пунктов.

Между обстрелами танк скрывался на хорошо замаскированной и защищенной позиции в лесу. В итоге оператор БПЛА провел свой дрон по тоннелю из противодроновых сетей и ударил танк в незащищенное место под пушкой, отчего произошел мощный взрыв, сказано в публикации.

Ранее в Минобороны РФ информировали, что ВСУ попытались проникнуть на территорию Курской области. Диверсанты были разгромлены российскими военнослужащими на подходе к границе. Рано утром 17 сентября украинская ДРГ в составе трех человек попыталась провести разведку в районе населенного пункта Теткино.

До этого стало известно, что мотопехотная бригада ВСУ в ходе боев в Харьковской области лишилась последнего боеспособного батальона. За сутки 42-й отдельный мотопехотный батальон понес серьезные потери до взвода личного состава, практически утратив способность воевать.