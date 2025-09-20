«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 сентября 2025 в 00:10

ВС РФ выследили и уничтожили украинский танк около Курской области

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Операторы БПЛА, работающие на границе Курской и Сумской областей, выследили и уничтожили украинский танк, передает Telegram-канал Сolonelcassad. В материале уточняется, что машина обстреливала мирных жителей приграничных населенных пунктов.

Между обстрелами танк скрывался на хорошо замаскированной и защищенной позиции в лесу. В итоге оператор БПЛА провел свой дрон по тоннелю из противодроновых сетей и ударил танк в незащищенное место под пушкой, отчего произошел мощный взрыв, сказано в публикации.

Ранее в Минобороны РФ информировали, что ВСУ попытались проникнуть на территорию Курской области. Диверсанты были разгромлены российскими военнослужащими на подходе к границе. Рано утром 17 сентября украинская ДРГ в составе трех человек попыталась провести разведку в районе населенного пункта Теткино.

До этого стало известно, что мотопехотная бригада ВСУ в ходе боев в Харьковской области лишилась последнего боеспособного батальона. За сутки 42-й отдельный мотопехотный батальон понес серьезные потери до взвода личного состава, практически утратив способность воевать.

танки
Украина
ВС РФ
БПЛА
