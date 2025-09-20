Названо число колумбийских наемников ВСУ, погибших за последние три года Правозащитник Инкапье: на Украине погибло более тысячи колумбийских военных

За три года на Украине погибли больше тысячи колумбийских наемников, заявил отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье. По его словам, эта цифра приводит его в ужас, передает РИА Новости.

Число колумбийцев, погибших в российско-украинском конфликте, ужасает. По данным, которые я получил от различных организаций, за долгие три года конфликта там погибли больше тысячи человек, — подчеркнул Инкапье.

Он добавил, что власти скрывают эту информацию. Кроме того, когда она всплывает — ее не признают достоверной. Источником данных являются, в том числе, соцсети, отметил правозащитник.

Пленный наемник ВСУ из Великобритании Хейден Уильям Дэвис ранее сообщил, что на стороне Украины воюют сотни колумбийцев. В иностранном легионе проходят службу граждане из разных стран НАТО — французы, итальянцы, немцы, американцы и англичане, рассказал он. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого СМИ информировали, что российские хакеры получили доступ к электронной почте украинского офицера и обнаружили там сведения о погибших, журналы боевых действий и рапорты. Выяснилось, что около трех тысяч иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, погибли или пропали без вести. В документах Nessus CGOP указаны около тысячи погибших иностранцев, включая 303 колумбийца, 89 американцев, 86 грузин, 42 британца, 29 бразильцев, 25 французов и 19 поляков.