20 сентября 2025 в 02:39

«Планомерное сжатие кольца»: эксперт рассказал об успехах ВС РФ в ДНР

Марочко сообщил о продвижении ВС РФ у Красного Лимана в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские подразделения продолжают успешное наступление в районе Красного Лимана на территории Донецкой Народной Республики, постепенно окружая город, сообщил ТАСС военный аналитик Андрей Марочко. Отмечается, что этот населенный пункт стратегически важен для ВСУ.

В целом идет планомерное сжатие кольца вокруг данного населенного пункта, который является стратегически важным для украинских боевиков, — сказал эксперт.

Согласно заявлению Морочко, на Краснолиманском направлении в течение недели достигнут значительный прогресс как с северо-западного, так и с северо-восточного направлений. Также проходит успешное наступление в сторону населенного пункта Ямполь, расположенного юго-восточнее Красного Лимана.

Ранее Марочко сообщил, что российские вооруженные силы достигли значительного тактического успеха на Днепропетровском направлении. Как он отметил, в результате освобождения населенного пункта Сосновка образовался прорыв украинской обороны глубиной до 10 километров.

До этого военный эксперт рассказал, что российские военные закрепились на занятых рубежах в Сумской области. Однако, подчеркнул он, Вооруженные силы Украины предпринимали постоянные попытки атак, чтобы выбить подразделения с позиций.

