Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 00:41

Уголовное дело о мошенничестве в ЖКХ привело к задержанию экс-чиновника

Экс-глава Химок Кайгородов задержан по подозрению в мошенничестве

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: fsb.ru

Правоохранительные органы задержали бывшего заместителя главы администрации Химок Дмитрия Кайгородова, передает ТАСС. Его подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Кайгородов задержан, он подозревается по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), — сказано в заявлении источника.

Уточняется, что фальсифицированные документы о реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры направлялись в правительство Московской области для получения бюджетного финансирования. Кроме того, установлены факты хищения около 2 миллионов рублей в рамках контрактов на модернизацию котельных установок. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и выявление возможных соучастников, дополнили в агентстве.

Ранее бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов признал, что получал крупные взятки при строительстве фортификационных сооружений и восстановлении инфраструктуры в ДНР. Он заключил сделку со следствием, подробно описав схемы получения незаконного вознаграждения.

мошенничество
Химки
задержания
ЖКХ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Работающие из дома россияне ощущают себя счастливее
Свекла для похудения: раскрываем осенний секрет стройности
Трамп хочет пригласить Карла III в США
Двух жителей Запорожья осудили за шпионаж в пользу Украины
Ростех передал Минобороны партию новых ЗРК «Панцирь-СМД»
В российских аэропортах массово задерживаются рейсы
Гладков сообщил о печальных последствиях атак ВСУ на Белгородскую область
Слуцкий рассказал Путину о «Хилокском гетто» в Новосибирске
Фигурантам дела об убийстве Кириллова добавили обвинение в терроризме
Около 20 афтершоков произошло на Камчатке за два часа после землетрясения
Кадыров раскрыл смысл слов о «пехотинце Путина»
Стало известно, как россияне предпочитают использовать ИИ
Для сердца и мозга: какая польза свеклы для организма
Россияне могут лишиться популярных авто из Китая и Японии
Военный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Японии
ВСУ потеряли взвод бойцов на Сумском направлении
Один из российских городов «ушел под воду» из-за ливней
Убитого на фестивале Burning Man россиянина кремировали в США
Солодов официально вступил в должность губернатора Камчатки
Верующим напомнили, какую важную дату православные отмечают 19 сентября
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В Госдуме поддержали переименование трех городов России
Власть

В Госдуме поддержали переименование трех городов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.