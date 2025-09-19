Уголовное дело о мошенничестве в ЖКХ привело к задержанию экс-чиновника

Правоохранительные органы задержали бывшего заместителя главы администрации Химок Дмитрия Кайгородова, передает ТАСС. Его подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Кайгородов задержан, он подозревается по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), — сказано в заявлении источника.

Уточняется, что фальсифицированные документы о реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры направлялись в правительство Московской области для получения бюджетного финансирования. Кроме того, установлены факты хищения около 2 миллионов рублей в рамках контрактов на модернизацию котельных установок. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и выявление возможных соучастников, дополнили в агентстве.

Ранее бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов признал, что получал крупные взятки при строительстве фортификационных сооружений и восстановлении инфраструктуры в ДНР. Он заключил сделку со следствием, подробно описав схемы получения незаконного вознаграждения.