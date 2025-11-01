В Архангельске обсудили варианты модернизации системы обращения с отходами

В Архангельске состоялось заседание мониторинговой группы, на котором обсудили технологические решения для модернизации системы обращения с отходами, сообщает 360.ru. Участие приняли около 10 представителей из разных регионов России.

Участие в нашей повестке регионов говорит об огромном интересе к обсуждаемой теме — строительству современных комплексов по переработке отходов через призму технологических решений: какое оборудование и какие технологии уже используются, проектируются и строятся в России, — рассказал председатель Российского экологического общества и руководитель мониторинговой группы Рашид Исмаилов.

Он отметил, что основной целью встречи стало обсуждение вопросов о том, какие механизмы можно применить в регионе. По его словам, на заседании также прозвучали вопросы об экологической безопасности.

