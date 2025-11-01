Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 16:02

В Архангельске обсудили варианты модернизации системы обращения с отходами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Архангельске состоялось заседание мониторинговой группы, на котором обсудили технологические решения для модернизации системы обращения с отходами, сообщает 360.ru. Участие приняли около 10 представителей из разных регионов России.

Участие в нашей повестке регионов говорит об огромном интересе к обсуждаемой теме — строительству современных комплексов по переработке отходов через призму технологических решений: какое оборудование и какие технологии уже используются, проектируются и строятся в России, — рассказал председатель Российского экологического общества и руководитель мониторинговой группы Рашид Исмаилов.

Он отметил, что основной целью встречи стало обсуждение вопросов о том, какие механизмы можно применить в регионе. По его словам, на заседании также прозвучали вопросы об экологической безопасности.

Ранее эколог Андрей Пешков рассказал, что осенние штормы подняли мазут со дна в акватории Черного моря, усложнив ситуацию с загрязнением. На улучшение обстановки в этом месте уйдут годы, отметил специалист.

Архангельск
заседания
экология
отходы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист ответил, есть ли у россиян шанс вернуть средства со счетов в ЕС
Иерей объяснил, почему мужчины бывают «дурными и страшными»
«Привыкли грабить»: сенатор о блокировке счетов россиян в европейском банке
Особняк в Турции передали наследникам дипломата царской России
Россияне столкнулись с блокировкой счетов в европейском банке
Юрист раскрыла причину масштабных рейдов силовиков в цыганских поселениях
РУСАДА пошло на беспрецедентный шаг по отстранению Морозова
Жестоко убили или сбежали в Новосибирск? Усольцевых ищут через видеокамеры
В Германии возмутились помощи Украине после газовых диверсий
Дагестанец получил награду за ликвидацию 30 дронов
Названы последствия громкого ареста из-за 1,4 млрд гривен для Зеленского
Генерал высказался о самолете, якобы способном стать «кошмаром для России»
В России растет число «токсичных» квартир
«Нас предал командир»: окруженные в Красноармейске бойцы ВСУ сдались в плен
Сыгравший в фильме Люка Бессона актер умер от рака
В России завершили расследование дела журналистки-иноагента
Такшина, тайный брак, отсутствие ролей: как живет актер Григорий Антипенко
Хирург предупредила, кому нельзя делать резекцию желудка
Трое несовершеннолетних россиян сумели вернуться с Филиппин
Гибель «избранных», Сумская область во тьме: новости СВО к вечеру 1 ноября
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.