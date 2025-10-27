Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 13:43

Эколог оценил ситуацию в акватории Черного моря с приходом осенних штормов

Эколог Пешков: осенние штормы осложнили ситуацию с мазутом на Черном море

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Осенние штормы подняли мазут со дна в акватории Черного моря, усложнив ситуацию с загрязнением, заявил НСН эколог Андрей Пешков. На улучшение обстановки в этом месте уйдут годы, отметил специалист.

Ситуация с мазутом в Черном море осложняется осенними штормами. С самого начала знающие люди говорили, что предстоит не единовременная уборка. Это будет длиться годами. Все ждали того, что осенние штормы поднимут то, что не было видно даже водолазам. То, что видят водолазы, — верхушка айсберга, — отметил Пешков.

По его словам, водолазы сделали все, что было в их силах, подвергнув себя риску. Эколог добавил, что со временем негативное воздействие нефтепродуктов уменьшится благодаря волонтерам и всем неравнодушным людям.

Ранее в Анапе обустроили 20-километровый защитный вал для защиты побережья от возможных выбросов мазута. Специальные полипропиленовые сети установили на 10 километрах сооружения для задержания мелких фракций нефтепродуктов.

экология
Черное море
нефтепродукты
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ветеран Афганистана Трещев вновь подал иск к Пугачевой
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 октября, фото, видео
Власти Литвы намерены принять новое решение по границе с Белоруссией
Сборная России по футболу объявила расширенный состав на ноябрьские матчи
Армения сделала шаг навстречу Азербайджану в вопросе транзита грузовиков
Генерал ответил, сколько истребителей Mirage ВСУ могут получить от Франции
Любовь к Киеву, отказ сниматься у Михалкова, долги: как живет Кирилл Кяро
В России признали нежелательными две украинские организации
В деле о неудавшемся похищении футболиста «Зенита» появилась новая деталь
Раскрыты последствия ударов ВСУ по Белгородскому водохранилищу
Появились неожиданные подробности об «инопланетном корабле» 3I/ATLAS
На Украине забили тревогу из-за цен на электрогенераторы
Российский губернатор поручил создать «Крематорий» и реестр кладбищ
Созданную иноагентом организацию могут признать террористической
Психолог подсказала технику, которая поможет справиться с тревогой
Астроном раскрыл, что за небесное тело заметили в небе над Москвой
В Петербурге впервые за шесть лет закрылся салон Lada
Путин денонсировал одно соглашение с США в ядерной сфере
Известная певица подает в суд на программу «Судьба человека»
Раскрыто, почему Трамп отказался от плана ЕС по замороженным активам России
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно
Москва

Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.