Эколог оценил ситуацию в акватории Черного моря с приходом осенних штормов Эколог Пешков: осенние штормы осложнили ситуацию с мазутом на Черном море

Осенние штормы подняли мазут со дна в акватории Черного моря, усложнив ситуацию с загрязнением, заявил НСН эколог Андрей Пешков. На улучшение обстановки в этом месте уйдут годы, отметил специалист.

Ситуация с мазутом в Черном море осложняется осенними штормами. С самого начала знающие люди говорили, что предстоит не единовременная уборка. Это будет длиться годами. Все ждали того, что осенние штормы поднимут то, что не было видно даже водолазам. То, что видят водолазы, — верхушка айсберга, — отметил Пешков.

По его словам, водолазы сделали все, что было в их силах, подвергнув себя риску. Эколог добавил, что со временем негативное воздействие нефтепродуктов уменьшится благодаря волонтерам и всем неравнодушным людям.

Ранее в Анапе обустроили 20-километровый защитный вал для защиты побережья от возможных выбросов мазута. Специальные полипропиленовые сети установили на 10 километрах сооружения для задержания мелких фракций нефтепродуктов.