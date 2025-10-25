В Анапе возвели 20-километровый вал против мазутных выбросов

В Анапе обустроили 20-километровый защитный вал для защиты побережья от возможных выбросов мазута, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Специальные полипропиленовые сети уже установлены на 10 километрах сооружения для задержания мелких фракций нефтепродуктов. Работы ведутся круглосуточно с привлечением 35 единиц техники, специалистов МЧС России и аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС».

На побережье в Анапе обустроено уже 20 километров защитного вала. Защитный вал накрывают полипропиленовыми сетями, которые должны задержать небольшие фракции мазута, если их выбросит штормом, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Краснодарская края Вениамин Кондратьев сообщил, что к берегам Темрюка и Тамани движется масштабное пятно мазута предположительной массой 900 тонн. Он призвал сосредоточиться на решении проблемы, а не на поиске виновных в сложившейся экологической ситуации.

До этого волонтеры штаба «Дельфины» рассказали, что новые выбросы мазута были также обнаружены на побережье Севастополя. Губернатор города Михаил Развозжаев также указал на появление «точечных пятен». При этом он подчеркнул, что массового загрязнения не произошло.