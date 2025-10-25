Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 20:25

В Анапе возвели 20-километровый вал против мазутных выбросов

Защитный вал на пляже в Анапе Защитный вал на пляже в Анапе Фото: Игорь Онучин/ТАСС

В Анапе обустроили 20-километровый защитный вал для защиты побережья от возможных выбросов мазута, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Специальные полипропиленовые сети уже установлены на 10 километрах сооружения для задержания мелких фракций нефтепродуктов. Работы ведутся круглосуточно с привлечением 35 единиц техники, специалистов МЧС России и аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС».

На побережье в Анапе обустроено уже 20 километров защитного вала. Защитный вал накрывают полипропиленовыми сетями, которые должны задержать небольшие фракции мазута, если их выбросит штормом, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Краснодарская края Вениамин Кондратьев сообщил, что к берегам Темрюка и Тамани движется масштабное пятно мазута предположительной массой 900 тонн. Он призвал сосредоточиться на решении проблемы, а не на поиске виновных в сложившейся экологической ситуации.

До этого волонтеры штаба «Дельфины» рассказали, что новые выбросы мазута были также обнаружены на побережье Севастополя. Губернатор города Михаил Развозжаев также указал на появление «точечных пятен». При этом он подчеркнул, что массового загрязнения не произошло.

мазут
выбросы
Анапа
Краснодарский край
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО перехватила два БПЛА над российским регионом
Предопределена судьба Тайваня после торговой сделки США и Китая
Покупатель застрелил кассира из-за долга и убил себя
Неожиданный «гость» лишил москвичей сна на несколько дней
Массовая драка на Коммунарке привлекла внимание СК
Сброс трехтонной авиабомбы на морпехов ВСУ засняли на видео
Жители Львова частично остались без воды
10 человек предстанут перед судом за кибертравлю Брижит Макрон
В Европе зафиксировали резкое падение уровня жизни
Евросоюз готовится к «сырьевой» независимости от Китая
В Раде уличили во лжи Генштаб Украины
В Анапе возвели 20-километровый вал против мазутных выбросов
Агузарова, Успенская, Кузьмин: кто из звезд СССР не смог прижиться в США
Итальянская Eni «утекла» из «Голубого потока»
«Внести ясность»: Алекса объяснила расставание с мужем
Стало известно, как Трамп собирается назвать бальный зал в Белом доме
Составлен список российских писателей, которые участвовали в войнах
Подросток напал с ножом на сверстника
Режиссер потеряла ребенка после конфликта на курорте
Ким Кардашьян отпраздновала юбилей в лондонском кабаре
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.