Матери-отравительнице огласили суровый приговор за расправу над младенцем Жительница Бурятии проведет в колонии 13 лет за убийство младенца

В Бурятии суд приговорил к 13 годам колонии общего режима женщину, которая расправилась с собственным ребенком, передает региональный СК. В пресс-службе уточнили, что мать избила младенца, а затем вколола ему смертельную дозу препарата.

В Улан-Удэ в ночь на 9 октября 2024 года женщина у себя дома на улице 502 км, разозлившись на плачущего двухмесячного сына, нанесла ему удары рукой по голове и сделала множество уколов в голову шприцами с сильнодействующим препаратом, — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что младенец испытывал сильные мучения, а позже умер. Осужденная пыталась спрятаться дома у знакомого.

