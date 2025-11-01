Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Москвичам рассказали, когда изменятся сроки оплаты ЖКУ

Городское хозяйство Москвы: сроки оплаты ЖКУ в столице изменятся с 1 марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве с 1 марта 2026 года изменится срок оплаты за ЖКУ, сообщает «Москва 24». Редактор проекта, председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов отметил, что решение принято в том числе из-за обращений жителей.

Он рассказал, что лишние пять дней позволят москвичам в срок оплачивать коммунальные услуги. Редактор проекта отметил, что получал информацию о том, что люди сталкивались с проблемами оплаты из-за непришедшего аванса или зарплаты и подчеркнул, что в бытовых вопросах каждый день может иметь значение.

С весны следующего года оплачивать ЖКУ будет необходимо до 15-го числа каждого месяца. Новый срок станет единым и обязательным для всех.

Ранее сообщалось, что в следующем году ожидается повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги почти на 10%. Плата за ЖКУ вырастет на 9,9%. В 2027 году ожидается рост на 8,7%, в 2028 году — на 7,1%.

