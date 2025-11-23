Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 08:46

В одном из российских регионов возобновили движение после непогоды

В Курганской области сняли ограничение на движение из-за погоды

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Госавтоинспекция Курганской области объявила о полной отмене временных ограничений на движение, которые ранее были введены на территории региона из-за ледяного дождя, сообщается на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Решение касается как федеральных, так и региональных трасс.

В настоящее время движение по автодорогам Курганской области осуществляется в штатном режиме, — информировали в ГАИ.

До этого введенный режим ограничивал проезд пассажирского транспорта, автобусов и грузовиков. Теперь эти меры полностью сняты. Движение по всем автодорогам Зауралья осуществляется в штатном режиме, дороги открыты и доступны для всех видов транспорта.

Ранее в Белорецком и Архангельском районах Башкирии ввели ограничение для грузового и пассажирского транспорта на нескольких участках дорог регионального значения. Причиной стали неблагоприятные факторы, такие как ледяной дождь, сильная гололедица и значительное ухудшение видимости на дорогах.

Перед этим на одной из ключевых улиц Петропавловска-Камчатского произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Инцидент случился на спуске по улице Океанской, где из-за заморозков образовался гололед. Это стало основной причиной череды столкновений, превратившей участок дороги в полосу препятствий.

