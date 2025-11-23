Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 08:09

Пенсионерка оказалась в суде из-за вражды с сотрудником метро

Суд оштрафовал пенсионерку из Москвы за оскорбление сотрудника метрополитена

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Суд в Москве оштрафовал пенсионерку, оскорбившую сотрудника столичного метрополитена, передает РИА Новости. В судебных материалах говорится, что таким образом женщина отреагировала на просьбу пройти досмотр.

В частности, пожилая россиянка заявила работнику метро, что он «никто» и «полный ноль». Также она призвала оставить ее в покое, используя нецензурную брань. В суде пенсионерка отказалась признавать вину: по ее словам, вот уже два года сотрудник метрополитена выделяет ее среди других пассажиров, обращается к ней неподобающим тоном и постоянно заставляет проходить досмотр, у них сложились напряженные отношения.

Ранее пенсионерку, которая избила в метро девушку за отказ уступить место, нашли и оштрафовали, сообщили в ГУ МВД по Москве. Инцидент произошел на Таганско-Краснопресненской линии. Пожилая женщина ушла в другую часть вагона, но затем вернулась, схватила девушку за волосы и начала бить головой об поручень. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму.

До этого пожилая женщина из Владивостока напала на соседок, угрожая им бревном, а одну из пострадавших даже укусила. Инцидент с серьезными травмами для всех участников удалось остановить лишь благодаря вмешательству очевидца.

Москва
метро
пенсионерки
штрафы
