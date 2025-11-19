Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 15:39

На одной из линий московского метро произошел сбой

На Таганско-Краснопресненской линии случился сбой из-за человека на путях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На Таганско-Краснопресненской линии московского метро случился сбой из-за падения человека на пути, сообщил департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале. В частности, интервалы движения поездов увеличили на северо-западном участке ветки.

На северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, — говорится в сообщении.

Позднее стало известно, что сотрудники метрополитена помогли упавшей пассажирке. В настоящее время движение поездов на линии вводится в график.

Ранее в Санкт-Петербурге поезда встали на станции метро «Волковская» из-за человека на путях. При этом движение составов было остановлено от станции метро «Садовая» до «Международной» — на фиолетовой ветке метро в сторону юга города. Профильные ведомства информацию не комментировали.

До этого на Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена временно увеличили интервалы движения поездов из-за появления человека на путях. В дептрансе столицы подтвердили случившееся. Позднее работу линии полностью восстановили.

