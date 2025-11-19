Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Результат нулевой»: аналитик о создании «военного шенгена» в Евросоюзе

Аналитик Леонков: Евросоюз уже освоил деньги на «военный шенген»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Евросоюз уже освоил выделенные США средства на создание «военного шенгена», однако практический результат от этой инициативы оказался нулевым, заявил NEWS.ru военный аналитик Алексей Леонков. По его словам, именно для компенсации этих расходов взнос европейских стран в бюджет НАТО был повышен до планируемых 5% ВВП к 2035 году.

Планируемые ЕС 5% ВВП на оборону к 2035 году пойдут в бюджет НАТО. Основным вкладчиком были США, которые эти деньги выдавали, в том числе на «военный шенген». Программа была принята еще при Дональде Трампе (президент США. — NEWS.ru) в 2017 году. В 2019-м была разработана программа стратегии «НАТО–2030», и Соединенные Штаты как участник этих программ выделили средства сразу. Деньги были освоены, а результат оказался нулевой. Поэтому чтобы компенсировать потраченные США деньги и возместить ущерб, европейские страны НАТО будут платить больше, — пояснил Леонков.

Ранее вице-председатель ЕК Хенна Вирккунен сообщила, что Еврокомиссия предложила план по созданию «военного шенгена». По ее словам, это необходимо для быстрого перемещения войск и техники на территории ЕС.

До этого политолог Андрей Кошкин заявил, что сложность принятия закона о быстром передвижении армии и техники внутри Евросоюза связана с бюрократией. По его словам, препятствием для согласования проекта является неподготовленная инфраструктура.

