В ГД оценили возможности ПВО России против современных воздушных целей

Российские системы ПВО способны противостоять любым современным воздушным угрозам, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он отметил, что специалисты знают особенности зарубежных разработок и умеют эффективно противодействовать им, передает корреспондент NEWS.ru.

Они большие молодцы, потому что сегодня мы умеем сбивать любые воздушные цели, которые есть на вооружении не вот этой банды, которая называется ВСУ, а у любого вероятного противника. Все, что смогли изобрести западные инженеры, мы все это знаем и умеем с этим бороться, — сказал Картаполов.

Ранее пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщила, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Противник за 10 часов атаковал восемь регионов страны.

До этого в Минобороны России сообщали, что силы ПВО в ночь на 18 ноября сбили 31 украинский беспилотник. По данным ведомства, атаки Вооруженных сил Украины отразили в восьми российских регионах. Речь идет о дронах самолетного типа. В министерстве отметили, что наибольшее количество вражеских БПЛА сбито в небе над Воронежской и Тамбовской областями.