Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 17:19

В ГД оценили возможности ПВО России против современных воздушных целей

Картаполов: российские системы ПВО способны противостоять любым угрозам

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские системы ПВО способны противостоять любым современным воздушным угрозам, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он отметил, что специалисты знают особенности зарубежных разработок и умеют эффективно противодействовать им, передает корреспондент NEWS.ru.

Они большие молодцы, потому что сегодня мы умеем сбивать любые воздушные цели, которые есть на вооружении не вот этой банды, которая называется ВСУ, а у любого вероятного противника. Все, что смогли изобрести западные инженеры, мы все это знаем и умеем с этим бороться, — сказал Картаполов.

Ранее пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщила, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Противник за 10 часов атаковал восемь регионов страны.

До этого в Минобороны России сообщали, что силы ПВО в ночь на 18 ноября сбили 31 украинский беспилотник. По данным ведомства, атаки Вооруженных сил Украины отразили в восьми российских регионах. Речь идет о дронах самолетного типа. В министерстве отметили, что наибольшее количество вражеских БПЛА сбито в небе над Воронежской и Тамбовской областями.

ПВО
Госдума
Андрей Картаполов
ракеты
