В США уволили более 30% управляющих «Хабблом» специалистов

Администрация президента США Дональда Трампа более чем на треть сократила число сотрудников Центра космических полетов Годдарда NASA, сообщает Bloomberg. Команда управляет знаменитым телескопом «Хаббл».

Во внутреннем письме, с которым ознакомилось агентство, говорится, что численность сотрудников центра уменьшилась до примерно 6,6 тыс. человек, тогда как ранее штат превышал 10 тыс. В результате значительная часть помещений, особенно в западной части комплекса, оказалась неиспользуемой. Руководство NASA рассматривает возможность их демонтажа либо сдачи в аренду сторонним организациям.

Ранее Трамп сообщил, что выдвинул миллиардера и космического туриста Джареда Айзекмана кандидатом на пост главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). При этом глава Штатов в этом году уже выдвигал Айзекмана кандидатом на данный пост, но позднее отозвал его кандидатуру.

До этого NASA удалило из открытого доступа данные об астероиде 2025 US6. На сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН выяснили, что сведения о том, где он пролетел, теперь скрыты от публики.