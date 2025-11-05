Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 03:04

Трамп вновь объявил Айзекмана кандидатом на пост главы NASA

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что выдвинул миллиардера и космического туриста Джареда Айзекмана кандидатом на пост главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). При этом глава Штатов в этом году уже выдвигал Айзекмана кандидатом на данный пост, но позднее отозвал его кандидатуру.

Сегодня вечером я рад выдвинуть успешного бизнесмена, филантропа, летчика и астронавта Джареда Айзекмана кандидатом на пост директора NASA, — написал Трамп.

Ранее NASA удалило из открытого доступа данные об астероиде 2025 US6. На сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН выяснили, что сведения о том, где он пролетел, теперь скрыты от публики.

Позднее ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт заявил NEWS.ru, что NASA закрыло информацию об астероиде 2025 US6, потому что на самом деле он является космическим аппаратом. По его словам, это китайский объект, созданный для запуска на Луну.

