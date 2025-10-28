Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 01:19

Информация об упавшем астероиде таинственно исчезла из баз NASA

NASA скрыло данные об астероиде 2025 US6 после сообщений о болиде над Москвой

Фото: pixabay.com

NASA убрало из открытого доступа информацию об астероиде 2025 US6, сообщили на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Данные о том, где он пролетел, теперь скрыты от публики.

Из базы NASA близких сближений с Землей сегодня была изъята информация о траектории движения и иных характеристиках астероида 2025 US6. По состоянию на утро сегодняшнего дня, до момента появления информации о наблюдении болида в центральной России эта информация присутствовала и находилась в открытом доступе. В настоящее время сведения о теле недоступны как в базовом каталоге лаборатории реактивного движения (JPL) <…>, так и на зеркалах Европейского космического агентства, — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что странное небесное тело заметили над Москвой и Подмосковьем. Некоторые пользователи Сети предположили, что это мог быть метеорит.

До этого китайские специалисты предложили отправить к астероиду (99942) Апофис миссию. Проект предусматривает установку двух малых спутников в районе первой точки Лагранжа системы Солнце — Земля (L1). Аппаратам не понадобится отдельный запуск: их планируют добавить к миссии по исследованию астероидов, которые двигаются около орбиты Венеры.

NASA
астероиды
данные
РАН
