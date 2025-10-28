Информация об упавшем астероиде таинственно исчезла из баз NASA NASA скрыло данные об астероиде 2025 US6 после сообщений о болиде над Москвой

NASA убрало из открытого доступа информацию об астероиде 2025 US6, сообщили на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Данные о том, где он пролетел, теперь скрыты от публики.

Из базы NASA близких сближений с Землей сегодня была изъята информация о траектории движения и иных характеристиках астероида 2025 US6. По состоянию на утро сегодняшнего дня, до момента появления информации о наблюдении болида в центральной России эта информация присутствовала и находилась в открытом доступе. В настоящее время сведения о теле недоступны как в базовом каталоге лаборатории реактивного движения (JPL) <…>, так и на зеркалах Европейского космического агентства, — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что странное небесное тело заметили над Москвой и Подмосковьем. Некоторые пользователи Сети предположили, что это мог быть метеорит.

