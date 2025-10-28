В РАН объяснили, почему NASA закрыло информацию об астероиде 2025 US6

NASA закрыло информацию об астероиде 2025 US6, потому что на самом деле он является космическим аппаратом, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт. По его словам, это китайский объект, созданный для запуска на Луну.

Страны следят за своими аппаратами до какого-то времени, а после завершения задач о них могут забыть. Надо сказать, что такой подход распространен и у наших специалистов: аппарат «Венера-8», который до Венеры не долетел, оказался на высоко вытянутой орбите спутника Земли и о нем тоже на какое-то время забыли. Астероид 2025 US6, о котором идет речь, на самом деле был китайским аппаратом, который отправили к Луне. После выполнения задачи он остался где-то в космическом пространстве не очень далеко от Земли, — пояснил Эйсмонт.

Информация о траектории движения и иных характеристиках астероида 2025 US6 была убрана из базы NASA сегодня, 28 октября. В настоящее время сведения об объекте недоступны как в базовом каталоге лаборатории реактивного движения, так и на зеркалах Европейского космического агентства.