Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 18:32

В РАН объяснили, почему NASA закрыло информацию об астероиде 2025 US6

Ученый Эйсмонт: NASA ошибочно назвало космический аппарат 2025 US6 астероидом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

NASA закрыло информацию об астероиде 2025 US6, потому что на самом деле он является космическим аппаратом, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт. По его словам, это китайский объект, созданный для запуска на Луну.

Страны следят за своими аппаратами до какого-то времени, а после завершения задач о них могут забыть. Надо сказать, что такой подход распространен и у наших специалистов: аппарат «Венера-8», который до Венеры не долетел, оказался на высоко вытянутой орбите спутника Земли и о нем тоже на какое-то время забыли. Астероид 2025 US6, о котором идет речь, на самом деле был китайским аппаратом, который отправили к Луне. После выполнения задачи он остался где-то в космическом пространстве не очень далеко от Земли, — пояснил Эйсмонт.

Информация о траектории движения и иных характеристиках астероида 2025 US6 была убрана из базы NASA сегодня, 28 октября. В настоящее время сведения об объекте недоступны как в базовом каталоге лаборатории реактивного движения, так и на зеркалах Европейского космического агентства.

космос
NASA
Россия
США
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Разговоры исчерпаны»: в Белоруссии сделали важное заявление по «Орешнику»
Microsoft заключила сделку с OpenAI
Белоусов встретился с министром обороны Сирии
Вашингтон вновь продемонстрировал силу Венесуэле
Военэксперт раскрыл судьбу французского Иностранного легиона на Украине
Лавров выразил недоумение по поводу новой позиции Трампа по Украине
В российском регионе строят трассу с разделением на «своих» и «чужих»
«Запахло жаренным»: командир роты ВСУ дезертировал
Очередной виток насилия произошел в секторе Газа
Две мертвые девочки и пропавший бизнесмен: главные ЧП дня
Нетаньяху приказал ударить по Газе на фоне скандала с телами пленных
Семья умершего от рака Попова пыталась продать дом, чтобы оплатить лечение
В одном российском городе отменят оплату наличными в транспорте
Егор Крид может лишиться звания Заслуженного артиста
Правила поступления в вузы на платной основе кардинально изменятся
Характеристика и даты рождения знака зодиака Скорпион — короля мстителей
Названа причина стабильности режима Мадуро в Венесуэле
Дружба с Зеленским, слухи о разводе, теракт: как живет юморист Павел Воля
Забудьте о вареной свекле! Почему запекание в фольге — лучший выбор
Губернатор возмутился «метками» для детей в школьной столовой
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.