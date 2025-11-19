Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 15:19

В Госдуме ответили, к чему может привести конфликт Каллас и фон дер Ляйен

Депутат Журова: борьба между Каллас и фон дер Ляйен может развалить Евросоюз

Кая Каллас Кая Каллас Фото: European Union/XinHua/Global Look Press
Конфликт между главой европейской дипломатии Каей Каллас и председателем Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен может подорвать единство Евросоюза, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, спровоцировать натянутые отношения между политиками могло вмешательство третьих сторон.

На прошедшем в Сочи форуме «БРИКС-Европа» были европарламентарии, и они все в один голос говорили, что в Евросоюзе происходит раскол во мнениях. Есть ряд специалистов, которые не понимают, как Урсуле фон дер Ляйен вообще удается удержаться у власти, почему она безапелляционно делает какие-то вещи, кто за ней стоит. Этими вопросами сейчас задается демократическое общество. Антироссийская риторика уже долгое время объединяет страны Европы. Грызня Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас может привести к тому, что ЕС развалится. Боюсь, что ни одна из них не выиграет в этой битве, — поделилась Журова.

Она отметила, что доверие к фон дер Ляйен и Каллас в ЕС утратилось. По мнению депутата, кто-то может намеренно подталкивать их к ошибкам, чтобы лишить должностей. Журова добавила, что третьей силой, которая стремится оказать влияние на происходящее, могут быть США или англосаксы, часто прибегающие к подобным тактикам.

Ранее сообщалось, что фон дер Ляйен все больше сосредотачивает в своих руках полномочия, которые ранее были у Каллас. В данной ситуации аналитики провели параллель с популярным сериалом «Игра престолов».

Евросоюз
Кая Каллас
Урсула фон дер Ляйен
Госдума
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
