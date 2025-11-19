Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 15:59

Психотерапевт перечислила причины повышенной тревожности осенью

Психотерапевт Славнова: колебания температуры могут повысить тревожность осенью

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Уменьшение светового дня, колебания температуры и адаптация к новым внешним условиям могут вызвать повышенную тревожность у людей в межсезонье, заявила «Вечерней Москве» психотерапевт Алина Славнова. Она отметила, что осенью организму требуется тратить больше ресурсов на поддержание нормального самочувствия.

При смене сезонов меняются биоритмы организма. Уменьшение светового дня и колебания температуры влияют на выработку мелатонина и серотонина. Эмоциональная лабильность, усиление утомляемости и нарушение умственной работоспособности — частые спутники межсезонья. В это же время усиливаются раздражительность и тревожность, — отметила Славнова.

Кроме того, в межсезонье люди проводят меньше времени на свежем воздухе, а также чаще ограничивают физическую активность. Меняется и рацион питания. Все это отражается на самочувствии, подытожила врач.

Ранее психолог Анна Полосина заявила, что поколение Z чаще испытывает тревогу из-за склонности к самоанализу, осведомленности о ментальных заболеваниях и соцсетей, Психолог отметила, что это не слабость, а адаптация к новой реальности.

расстройства
общество
психотерапевты
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело подростка нашли в багажнике Tesla рэпера D4vd
Отдала награду Путина и шьет спальники для украинцев: как живет Агалакова
Минфин США нашел повод для новых санкций против России
Рюкзак против дрона и щедрый подарок от ВСУ: новости СВО на вечер 19 ноября
Врач посоветовала следить за уровнем витамина D
Участникам СВО продлят сроки аренды земельных участков
Куратор Музея Холокоста назвал долг компаний, поддержавших Гитлера
Бастрыкин «взял на карандаш» оставившего на улице сотню семей бизнесмена
Издевающимся над ребенком родителям «светит» срок
Международная конференция CITES CoP20 пройдет в Узбекистане
Обезглавили родных детей: родителям-убийцам грозит пожизненное
В Петербурге автомобили уходят под воду из-за прорыва трубы
Россиянину грозит пожизненное заключение за госизмену
Цивилева поразила публику платьем с погонами
Глава Роскосмоса раскрыл, как в 2026 году будут отбирать космонавтов
Депутаты Рады потребовали отчет от премьер-министра из-за дела Миндича
Врач предостерег россиян от употребления острой еды
«Дай хоть швабру»: полковник раскрыл изъяны немецких Skyranger 35 для ВСУ
В Госдуме ответили, запретят ли YouTube в России
Министр обороны Великобритании обратился с посланием к Путину
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.