Психотерапевт перечислила причины повышенной тревожности осенью

Уменьшение светового дня, колебания температуры и адаптация к новым внешним условиям могут вызвать повышенную тревожность у людей в межсезонье, заявила «Вечерней Москве» психотерапевт Алина Славнова. Она отметила, что осенью организму требуется тратить больше ресурсов на поддержание нормального самочувствия.

При смене сезонов меняются биоритмы организма. Уменьшение светового дня и колебания температуры влияют на выработку мелатонина и серотонина. Эмоциональная лабильность, усиление утомляемости и нарушение умственной работоспособности — частые спутники межсезонья. В это же время усиливаются раздражительность и тревожность, — отметила Славнова.

Кроме того, в межсезонье люди проводят меньше времени на свежем воздухе, а также чаще ограничивают физическую активность. Меняется и рацион питания. Все это отражается на самочувствии, подытожила врач.

Ранее психолог Анна Полосина заявила, что поколение Z чаще испытывает тревогу из-за склонности к самоанализу, осведомленности о ментальных заболеваниях и соцсетей, Психолог отметила, что это не слабость, а адаптация к новой реальности.