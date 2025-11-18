Борьбу за власть в Еврокомиссии сравнили с «Игрой престолов» Le Monde: фон дер Ляйен забирает больше полномочий в ЕК, как в «Игре престолов»

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен концентрирует все больше полномочий, которые раньше принадлежали главе дипломатии ЕС Кае Каллас, пишет Le Monde. Аналитики сравнили ситуацию с популярным сериалом «Игра престолов». Британские создатели показывали в нем кровавые битвы за власть на основе романа Джорджа Р. Р. Мартина.

Эта история достойна «Игры престолов», — поделился источник.

При этом Каллас назначили на должность вице-председателя ЕК и главы Европейской службы внешних связей в декабре 2024 года. С тех пор, отмечают эксперты, она изо всех сил старается выйти из тени предшественницы, которая определяет политику дипломатических и военных вопросов. Речь идет о проблеме Украины, Ближнего Востока и развитии обороны ЕС. Подчиненные Каллас при этом чувствуют, что работают на «тонущем корабле», уточнил инсайдер.

Ранее глава ЕК сообщила, что Евросоюз продолжает вести разработку очередных санкций против России. Каллас уточнила, что это будет 20-й пакет ограничительных мер в сторону Москвы.