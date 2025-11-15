Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 15:43

Каллас рассказала об очередном шаге против России

Каллас заявила, что Евросоюз работает над 20-м пакетом санкций против России

Европейский союз продолжает разработку 20-го пакета ограничительных мер против России, заявила представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас. По ее словам, в ЕС хотели бы, чтобы санкции поддержали международные партнеры Евросоюза.

Работа над 20-м пакетом санкций уже ведется, — сказала дипломат.

Ранее Каллас говорила, что продолжение поддержки Киева является выгодным для Европейского союза, а расходы на эту помощь несопоставимы с ценой потенциальной победы России. Дипломат также призвала к дальнейшему усилению санкционного давления на Москву.

До этого Каллас оставила без внимания вклад Советского Союза в победу над нацизмом, отвечая на официальный запрос депутата Европарламента Фабио Де Мази. Немецкий политик из партии «Союз Сары Вагенкнехт» требовал от главы дипломатической службы ЕС разъяснить свои сентябрьские заявления, где подвергалась сомнению роль России и Китая в разгроме нацистской Германии и милитаристской Японии.

Евросоюз
санкции
Кая Каллас
экономика
