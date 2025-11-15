Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 11:00

«Сущая мелочь»: Каллас указала на выгоду от поддержки Украины

Каллас назвала помощь Украине мелочью по сравнению с ценой победы России

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Eero Vabamagi/IMAGO/Global Look Press
Продолжение поддержки Киева выгодно для Европейского союза, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции в Берлине, посвященной ситуации на Украине. По ее словам, по сравнению с ценой победы России это «сущая мелочь». Каллас также призвала и дальше усиливать санкционное давление на Москву.

Поддержка Украины — сущая мелочь по сравнению с ценой победы России, — убеждена дипломат.

Ранее журнал The Economist сообщил, что Европейский союз планирует снять визовые ограничения для граждан России после завершения конфликта на Украине. Авторы отмечают, что единого подхода к визовому вопросу среди стран — членов ЕС в настоящее время не существует. К примеру, Каллас настаивает на сохранении жестких ограничительных мер.

До этого Каллас проигнорировала вклад Советского Союза в победу над нацизмом в своем ответе на запрос депутата Европарламента Фабио Де Мази. Немецкий политик из партии «Союз Сары Вагенкнехт» потребовал от дипломата разъяснить ее заявления.

