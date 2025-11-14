В ЕС раскрыли, когда снимут ограничения для российских туристов

Европейский союз планирует снять визовые ограничения для граждан России после завершения конфликта на Украине, сообщил журнал The Economist. Такие сроки были обозначены в рамках обсуждения будущей политики отношений объединения с РФ.

Авторы отмечают, что единого подхода к визовому вопросу среди стран — членов ЕС в настоящее время не существует. К примеру, глава европейской дипломатии Кая Каллас настаивает на сохранении жестких ограничительных мер.

Анонимный обозреватель издания выразил мнение, что любая иная позиция будет воспринята как проявление крайней наивности со стороны Европы. По его словам, как только конфликт будет закончен, европейские страны якобы «всех пригласят».

Ранее директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев заявлял, что Евросоюз может полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Он отметил, что в настоящее время предоставление этих документов туристам из России затягивается, меры постоянно ужесточаются.

Прежде представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Еврокомиссии об ограничении на выдачу многократных шенгенских виз негативно отразится на экономике ЕС. Дипломат отметила, что запрет приведет к потере значительных доходов от российских туристов.