Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 11:10

В ЕС раскрыли, когда снимут ограничения для российских туристов

The Economist: Евросоюз откроет границы для россиян после завершения СВО

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Европейский союз планирует снять визовые ограничения для граждан России после завершения конфликта на Украине, сообщил журнал The Economist. Такие сроки были обозначены в рамках обсуждения будущей политики отношений объединения с РФ.

Авторы отмечают, что единого подхода к визовому вопросу среди стран — членов ЕС в настоящее время не существует. К примеру, глава европейской дипломатии Кая Каллас настаивает на сохранении жестких ограничительных мер.

Анонимный обозреватель издания выразил мнение, что любая иная позиция будет воспринята как проявление крайней наивности со стороны Европы. По его словам, как только конфликт будет закончен, европейские страны якобы «всех пригласят».

Ранее директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев заявлял, что Евросоюз может полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Он отметил, что в настоящее время предоставление этих документов туристам из России затягивается, меры постоянно ужесточаются.

Прежде представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Еврокомиссии об ограничении на выдачу многократных шенгенских виз негативно отразится на экономике ЕС. Дипломат отметила, что запрет приведет к потере значительных доходов от российских туристов.

Евросоюз
визы
Россия
туристы
спецоперация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Боец объяснил, как российские военные общаются с солдатами КНДР
Российские войска освободили новый населенный пункт в зоне СВО
В Минобороны РФ назвали число освобожденных за неделю населенных пунктов
Названы страны, которые продолжают выдавать россиянам мультивизы
Пытался выдать за наркоманку: таксист опоил, изнасиловал и убил пассажирку
Погода в Москве в субботу, 15 ноября: ждать ли сильных заморозков и снега
Глава парламента Гагаузии решил заняться здоровьем вместо работы
Германия рекордно увеличит финансовую поддержку Украины
Политика-иноагента попросили заочно приговорить к 11 годам колонии
Руководитель уранодобывающего предприятия обвинен в мошенничестве
Стало известно о новой мощной вспышке на Солнце
«Какие проблемы?»: военный эксперт о замеченном судне РФ у берегов США
Гордон отреагировала на слухи о беременности Лерчек
В российском регионе планируют повысить налог для мигрантов
Пострадавшему на свалке в Бурятии ребенку выплатили компенсацию
Банда педофилов задержана в Петербурге
Десятки россиян застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха почти на 16 часов
Мягкий минимализм: новый язык домашнего комфорта
Юрист рассказал, как автосалоны обманывают россиян
Россиянке удалили более 100 камней из обеих почек
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.