19 ноября 2025 в 15:51

Викторианский румянец и другие тренды макияжа зимы в 2026 году

Фото: Иллюстрация NEWS.ru
Осенью визажисты рекомендуют не отказываться от летних образов, во всяком случае в мейкапе. Если нет возможности загореть, создать эффект «поцелованной» солнцем кожи можно с помощью макияжа. Сделать образ ярче легко, добавив в мейкап румянец, который делали себе девушки в викторианскую эпоху. Главным трендом в макияже в этом сезоне считается «жемчужная кожа». Этот эффект, словно фотошоп, скрывает все недостатки и омолаживает на пять лет. Как воплотить тренды макияжа этого сезона, NEWS.ru рассказала визажист beautydrugs Снежана Груздова.

Румяна с эффектом загара

Главный тренд ушедшего лета плавно перешел в осень. Чтобы создать такой макияж используйте бронзер, лучше всего, чтобы в его составе были сияющие частики. Или сочетайте бронзер с хайлатером и румянами.

Проработайте рельеф лица тональным кремом. Сделайте контурирование с помощью бронзера. Нанесите его под скулы, на спинку носа, виски, выступающие части лба, на и под подбородок, растушуйте. По этим же точкам проведите хайлайтером, растушуйте.

На яблочки щек нанесите румяна лучше в теплых тонах — персик, абрикос. Сочетайте оттенок румян и помады между собой.

Румяна BD 132 16 Sweet Blush Beautydrugs Румяна BD 132 16 Sweet Blush Beautydrugs Фото: Beautydrugs

Викторианский румянец

В этом сезоне визажисты вдохновились историей и возродили тренд на яркий викторианский румянец. Этот макияж более благородный, чем тот, что делала себе Марфушенька-душенька. Он скорее напоминает румянец с мороза. Лучше всего такой макияж смотрится на обладательницах светлой кожи.

Макияж рекомендуют создавать в технике, которую использовали девушки в XIX веке. Тщательно выравниваем тон с помощью основы, тонального крема (он должен подходить под оттенок кожи), дополнительно маскируем недостатки консилером.

Румяна выбираем ярких оттенков — фуксия, ярко-розовые. Наносим их по всей щеке в виде треугольника, растушевываем. Румянец должен стать акцентом в макияже. В макияже глаз используем только тушь, в мейкапе губ — блеск.

Тональный крем Mannequino Foundation Beautydrugs Тональный крем Mannequino Foundation Beautydrugs Фото: Beautydrugs

Эффект зацелованных губ

Тренд, который не сходит с первых строчек бьюти-чартов уже который сезон. Эффект зацелованных губ позволяет создать естественный макияж, придать объем. Для этого нанесите контурный карандаш по кайме губ, растушуйте. Нанесите помаду на центр губ, растушуйте пальцем к краям и по контуру.

Помада для губ Swimmables Longwear Liquid Lipstick CARGO Помада для губ Swimmables Longwear Liquid Lipstick CARGO Фото: CARGO Cosmetics

Жемчужная кожа

Фотошоп в действии. Эффект сияния устраняет визуально недостатки кожи и скрывает возраст. Жемчужная кожа, в отличие от стеклянной и глянцевой, бьюти-трендов прошлых сезонов, излучает свет. Для создания макияжа нужно использовать тональный крем с блюр-эффектом. Или же поверх тона нанести пудру со светоотражающими частичками.

Рассыпчатая пудра Miracle Touch Loose Powder HD Beautydrugs Рассыпчатая пудра Miracle Touch Loose Powder HD Beautydrugs Фото: Beautydrugs

Макияж глаз с акцентами

Чтобы разбавить серые будни, внесите ярких акцентов в макияж глаз. Сочетайте тени нейтральных тонов с яркими стрелками. Например, золотисто-коричневую палитру с зеленым карандашом, нанесите его по контуру верхних ресниц. Или добавьте на все подвижное веко тени с эффектом сияния и сделайте растушеванную стрелку.

Палетка теней Limited Edition You Had Me at Aloha Eye Shadow Palette Cargo Палетка теней Limited Edition You Had Me at Aloha Eye Shadow Palette Cargo Фото: CARGO Cosmetics

