Визажист объяснила феномен трендового макияжа Tired girl

Популярность макияжа Tired girl связана с экономической ситуацией, в частности с усталостью и перегрузкой женского населения, заявила 360.ru визажист Люся Купцова. Она отметила, что этот тренд зародился в момент, когда девушки осознали, что вправе выглядеть неидеально.

Все тренды, которые так или иначе переходят в макияж, стиль и одежду, связаны с экономической ситуацией. Люди настолько перегружены, устали от всего, в том числе притворяться и покупать косметику за бешеные деньги, что постепенно пришли к упрощению, — объяснила Купцова.

Она уточнила, что тренд сформировался как реакция на социальное давление и завышенные требования к образу современной женщины. Сейчас все больше женщин смещают акцент с декоративной косметики в сторону осознанного ухода за кожей, выбирая естественность и заботу о здоровье вместо маскирующего макияжа, заключила эксперт.

Ранее визажист Анастасия Хугоян посоветовала перед нанесением макияжа очистить лицо с помощью тоника, увлажнить его легкой сывороткой и нанести на кожу праймер. Она также предостерегла от использования летом плотных и матовых тональных кремов.