Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 18:11

Визажист объяснила феномен трендового макияжа Tired girl

Визажист Купцова связала тренд Tired girl с экономической ситуацией

Фото: IMAGO/Fred Duval/Global Look Press

Популярность макияжа Tired girl связана с экономической ситуацией, в частности с усталостью и перегрузкой женского населения, заявила 360.ru визажист Люся Купцова. Она отметила, что этот тренд зародился в момент, когда девушки осознали, что вправе выглядеть неидеально.

Все тренды, которые так или иначе переходят в макияж, стиль и одежду, связаны с экономической ситуацией. Люди настолько перегружены, устали от всего, в том числе притворяться и покупать косметику за бешеные деньги, что постепенно пришли к упрощению, — объяснила Купцова.

Она уточнила, что тренд сформировался как реакция на социальное давление и завышенные требования к образу современной женщины. Сейчас все больше женщин смещают акцент с декоративной косметики в сторону осознанного ухода за кожей, выбирая естественность и заботу о здоровье вместо маскирующего макияжа, заключила эксперт.

Ранее визажист Анастасия Хугоян посоветовала перед нанесением макияжа очистить лицо с помощью тоника, увлажнить его легкой сывороткой и нанести на кожу праймер. Она также предостерегла от использования летом плотных и матовых тональных кремов.

макияж
тренды
визажисты
мода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прошли через ад»: как живет дочь Пригожина после гибели мужа на СВО
Не знал, что ей 14: военблогера прижали к стенке за педофилию
Израиль захватывает Газу, но цель другая: Нетаньяху готов к большой войне
На Украине потребовали ракеты для ударов по России
На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей от МАГАТЭ
Генерала ВС России могут посадить на 12,5 лет за взятки
Киркорова подкосила болезнь. Концерты — все? На какие деньги он будет жить
В Совфеде объяснили поведение европейских лидеров с Трампом
Лучшие многолетние цветы для посадки под зиму
Одна из дочек «Роснефти» сэкономила сотни миллионов рублей
У американского Boeing отвалилась часть крыла во время полета
Индию озадачила позиция США по закупкам нефти у России
«Русофобы осмелели»: в ГД возмутились отказом Зеленского от русского языка
Школьник погиб после взрыва мины времен ВОВ
Неизвестный мужчина поджог мечеть в Благовещенске
Пьяные мать и отчим надругались над маленькой дочерью
ВСУ атаковали мирных жителей Енакиево
Тимур Иванов до ареста успел собрать внушительную оружейную коллекцию
Россияне полюбили shorts
В США раскрыли, чем Трамп одаривает иностранных лидеров в Белом доме
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.