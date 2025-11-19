Центробанк усомнился в массовом переходе на цифровой рубль

Массового перехода граждан России на накопления в цифровой валюте не ожидается, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в ходе встречи со студентами в Томском государственном университете. По его мнению, ключевым сдерживающим фактором станет отсутствие начислений по таким счетам, что делает их менее выгодными по сравнению с классическими банковскими вкладами, передает «Интерфакс».

На цифровые рубли ничего начисляться не будет, уже этот факт может заставить вас подумать, нужны ли мне в принципе цифровые рубли. На потребительском уровне преимущество цифрового рубля, ну, мне не очевидно, — сказал Тремасов.

Представитель ЦБ допустил, что определенная часть технически подкованных россиян, вероятно, захочет протестировать функционал цифровых кошельков. Однако он подчеркнул, что не стоит ожидать хранения значительных средств на таких счетах в обозримой перспективе.

Основные выгоды от внедрения цифрового рубля, по словам советника, будут сосредоточены в бюджетной и экономической сферах. Новая платежная система позволит выстраивать прозрачные цепочки расчетов и повысит контроль над движением финансовых потоков.

Ранее экономист Софья Главина рассказала, что введение цифрового рубля не отразится на общем количестве денег в России, но изменит баланс внутри денежной массы. Альтернативная форма национальной валюты снизит использование наличных на 5–10% к 2030 году.