Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 16:10

Центробанк усомнился в массовом переходе на цифровой рубль

ЦБ России: цифровой рубль не станет массовой заменой обычным вкладам россиян

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Массового перехода граждан России на накопления в цифровой валюте не ожидается, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в ходе встречи со студентами в Томском государственном университете. По его мнению, ключевым сдерживающим фактором станет отсутствие начислений по таким счетам, что делает их менее выгодными по сравнению с классическими банковскими вкладами, передает «Интерфакс».

На цифровые рубли ничего начисляться не будет, уже этот факт может заставить вас подумать, нужны ли мне в принципе цифровые рубли. На потребительском уровне преимущество цифрового рубля, ну, мне не очевидно, — сказал Тремасов.

Представитель ЦБ допустил, что определенная часть технически подкованных россиян, вероятно, захочет протестировать функционал цифровых кошельков. Однако он подчеркнул, что не стоит ожидать хранения значительных средств на таких счетах в обозримой перспективе.

Основные выгоды от внедрения цифрового рубля, по словам советника, будут сосредоточены в бюджетной и экономической сферах. Новая платежная система позволит выстраивать прозрачные цепочки расчетов и повысит контроль над движением финансовых потоков.

Ранее экономист Софья Главина рассказала, что введение цифрового рубля не отразится на общем количестве денег в России, но изменит баланс внутри денежной массы. Альтернативная форма национальной валюты снизит использование наличных на 5–10% к 2030 году.

Россия
Центробанк РФ
цифровой рубль
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бастрыкин «взял на карандаш» оставившего на улице сотню семей бизнесмена
Издевающимся над ребенком родителям «светит» срок
Международная конференция CITES CoP20 пройдет в Узбекистане
Обезглавили родных детей: родителям-убийцам грозит пожизненное
В Петербурге автомобили уходят под воду из-за прорыва трубы
Россиянину грозит пожизненное заключение за госизмену
Цивилева поразила публику платьем с погонами
Глава Роскосмоса раскрыл, как в 2026 году будут отбирать космонавтов
Депутаты Рады потребовали отчет от премьер-министра из-за дела Миндича
Врач предостерег россиян от употребления острой еды
«Дай хоть швабру»: полковник раскрыл изъяны немецких Skyranger 35 для ВСУ
В Госдуме ответили, запретят ли YouTube в России
Министр обороны Великобритании обратился с посланием к Путину
Бородина порассуждала о беременности после 40 лет
В Госдуме раскрыли судьбу YouTube в России
Еще один российский аэропорт стал недоступен
Гималайские медведи растерзали трех женщин за 11 дней
Володин раскрыл, кто является щитом России
Раскрыто, какой объем жилья ввели в эксплуатацию в Подмосковье в 2025 году
В Новой Москве заметили краснокнижное животное
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.