19 ноября 2025 в 16:12

Работу аэропорта Геленджика временно ограничили

Вход в здание аэропорта Геленджика Вход в здание аэропорта Геленджика Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Временные ограничения введены в аэропорту Геленджика, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, речь идет о приеме и выпуске воздушных судов.

Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — отметил он.

Ранее в аэропорту Норильска из-за метели и штормового ветра оказались заблокированы более 700 пассажиров, семь рейсов были отменены. Людей планировали разместить в гостиницах, так как улучшения погодных условий с ветром до 30 м/с и плохой видимостью пока не ожидалось.

Также сообщалось, что Минтранс России готовится открыть аэропорты, которые не работали с 2022 года. Такое решение было принято в целях соображений безопасности.

Между тем министр транспорта РФ Андрей Никитин рассказал, что число аэропортов в России к 2030 году увеличится до 241. По его информации, пять воздушных гаваней появится в новых регионах — в Мариуполе, Луганске, Донецке. Никитин добавил, что новые аэродромы построят в Иркутске, Архызе и Шерегеше. Кроме того, он указал на необходимость реконструировать не менее 75 воздушных гаваней.

аэропорты
ограничения
Росавиация
Геленджик
