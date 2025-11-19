Ветеринар предупредил об опасности аромасвечей для питомцев Ветеринар Шеляков: питомцы могут слизать вредные вещества от аромасвечей

Питомцы могут слизать вредные вещества, которые оседают после использования парфюма или аромасвечей, рассказал 360.ru кандидат медицинских наук ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Он отметил, что этого, скорее всего, будет недостаточно для поражения печени, но возможна аллергическая реакция.

Человек духами побрызгался — на кошку это упало. Лапки облизала — получила аллергическую реакцию, кашель, массу неприятных вещей, — рассказал Шеляков.

Ветеринар подчеркнул, что в таких изделиях чаще всего низкая концентрация ароматических масел. По его словам, опасности в большей степени подвержены животные, которые уже страдают заболеваниями.

