Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 07:00

Кошатникам раскрыли секреты выбора идеальных игрушек для питомцев

Зоопсихолог Капустина: лабиринты и игровые тоннели развивают логику у кошек

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Игровые тоннели и лабиринты стимулируют развитие логического мышления у кошек, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. Однако, по ее словам, игры с питомцем иногда следует ограничивать, так как они могут ему наскучить.

У кошки обязательно должны быть игрушки-удочки для совместных игр с человеком и развлечения для самостоятельной игры. Многим питомцам нравятся пищевые головоломки, где, чтобы добыть себе лакомство, нужно приложить усилия. Также популярны лабиринты и игровые тоннели: это развивает логическое мышление у кошек. Простыми мячиками и мышками они тоже играют с удовольствием, — поделилась Капустина.

Она подчеркнула необходимость избегать игрушек с перьями и мелкими деталями, которые кошка может случайно проглотить. По словам зоопсихолога, развлечения также не должны быть постоянно доступны для питомца, так как это приведет к быстрой утрате интереса к ним.

Ранее ветеринар Татьяна Гольнева заявила, что у кошек может возникнуть цистит из-за стресса, вызванного конфликтами между хозяевами. По ее словам, собаки в свою очередь могут страдать от дерматита из-за переживаний, связанных с неспокойной атмосферой в доме.

кошки
животные
питомцы
советы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Золотой запас России резко увеличился
Россиянам предложили разрешить работать за оплату на больничном
Уволенный за игру в танки на работе россиянин отсудил 580 тысяч рублей
Главы МИД G7 выпустили совместное заявление по Украине
Трамп подписал закон о прекращении шатдауна
Названы пластические операции, способные испортить внешность
В Госдуме ответили контр-адмиралy США цитатой Суворова
Кошатникам раскрыли секреты выбора идеальных игрушек для питомцев
Окруженных в Купянске солдат ВСУ шантажируют едой ради контратаки
Бензин в России подешевел впервые за полтора года
Лавров рассказал про еще одну патриотичную вещь в своем гардеробе
Раскрыто, что делать при часто срабатывающей пожарной сигнализации в доме
США прекратили выпуск одной монеты после 200 лет пользования
Россиянам объяснили, является ли блокировка человека в мессенджере грехом
Россиянам рассказали, чем чреваты ошибки в трудовой книжке
Юрист раскрыл, что грозит за вынос старой раковины на мусорку
Разгром немецкой САУ и бегство ВСУ: успехи ВС РФ к утру 13 ноября
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме
Россиянам назвали максимальное время, которое может длиться обед на работе
«Подковерные доклады»: Лавров назвал причину срыва саммита в Будапеште
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
Семья и жизнь

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.