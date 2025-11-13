Кошатникам раскрыли секреты выбора идеальных игрушек для питомцев

Игровые тоннели и лабиринты стимулируют развитие логического мышления у кошек, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. Однако, по ее словам, игры с питомцем иногда следует ограничивать, так как они могут ему наскучить.

У кошки обязательно должны быть игрушки-удочки для совместных игр с человеком и развлечения для самостоятельной игры. Многим питомцам нравятся пищевые головоломки, где, чтобы добыть себе лакомство, нужно приложить усилия. Также популярны лабиринты и игровые тоннели: это развивает логическое мышление у кошек. Простыми мячиками и мышками они тоже играют с удовольствием, — поделилась Капустина.

Она подчеркнула необходимость избегать игрушек с перьями и мелкими деталями, которые кошка может случайно проглотить. По словам зоопсихолога, развлечения также не должны быть постоянно доступны для питомца, так как это приведет к быстрой утрате интереса к ним.

