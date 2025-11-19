Врач посоветовала следить за уровнем витамина D

Витамин D отвечает за здоровье костей, зубов и усвоение кальция, рассказала «Радио 1» председатель комиссии по лабораторной диагностике Московского отделения Опоры России Евгения Ермолаева. Она отметила, что дефицит чаще наблюдается у жителей северных регионов.

Анализ на витамин D определит, нет ли дефицита этого важнейшего элемента. Он необходим для того, чтобы усваивался кальций — элемент, нужный для здоровья костей, зубов, сердечно-сосудистой и кровеносной систем. Витамин D вырабатывается в организме под воздействием солнечных лучей, поэтому для жителей северных регионов или тех, кто недостаточно бывает на свежем воздухе в летние дни, особенно важно следить за этим показателем, — рассказала Ермолаева.

Врач посоветовала обратиться к специалисту, чтобы он объяснил, как лучше восполнить дефицит. По ее словам, иногда достаточно изменить рацион питания, в других же случаях могут понадобиться лекарственные препараты.

