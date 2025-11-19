Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 17:00

Врач посоветовала следить за уровнем витамина D

Врач Ермолаева: витамин D напрямую влияет на здоровье костей и зубов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Витамин D отвечает за здоровье костей, зубов и усвоение кальция, рассказала «Радио 1» председатель комиссии по лабораторной диагностике Московского отделения Опоры России Евгения Ермолаева. Она отметила, что дефицит чаще наблюдается у жителей северных регионов.

Анализ на витамин D определит, нет ли дефицита этого важнейшего элемента. Он необходим для того, чтобы усваивался кальций — элемент, нужный для здоровья костей, зубов, сердечно-сосудистой и кровеносной систем. Витамин D вырабатывается в организме под воздействием солнечных лучей, поэтому для жителей северных регионов или тех, кто недостаточно бывает на свежем воздухе в летние дни, особенно важно следить за этим показателем, — рассказала Ермолаева.

Врач посоветовала обратиться к специалисту, чтобы он объяснил, как лучше восполнить дефицит. По ее словам, иногда достаточно изменить рацион питания, в других же случаях могут понадобиться лекарственные препараты.

Ранее сообщалось, что защитить мозг от болезни Альцгеймера помогает витамин B3 (ниацин), доступный в простых повседневных продуктах. Подробное изучение показало, что этот витамин замедляет разрушение когнитивных функций и снижает количество токсичных белковых бляшек в мозге.

врачи
дефициты
здоровье
витамины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Жалко как»: Сладков сообщил о тяжелой потере среди ветеранов СВО
В ГД ответили, что министр армии США может предложить России на переговорах
Душил пакетами: дети попали в кружок к подражателю страшного маньяка
В ГД ответили, как новый закон облегчит Банку РФ проверку кредитных историй
В России проиндексируют страховые пенсии
Захарова раскрыла правду о «соглашениях» России и США по Украине
Командиры ВСУ не предупредили бойцов об одной детали в Красноармейске
Человек из стали: как 93-летний штангист победил на Кубке России
Названа неочевидная причина приостановки публикаций НАБУ по делу Миндича
В Крыму рассказали, как выросло число агротуристических предприятий
Россиянка сняла на видео бегающих по прилавку с выпечкой крыс
НАБУ перестало публиковать материалы дела Миндича
Петербург начали украшать к Новому году
Эрдоган и Зеленский начали переговоры по Украине
Стало известно, почему россияне не любят отдыхать на Кюрасао
Следователи показали фото машины ГАИ, которую поджег подросток
В ГД раскрыли, сколько у РФ осталось времени на предотвращение войны с НАТО
Биопринтеры и ИИ-двойники: нейросеть предсказала, что нас ждет в 2026 году
Экс-премьер Молдавии пришел к неутешительному выводу о вступлении в ЕС
На Марсе обнаружили камень из другой части Солнечной системы
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Происшествия

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.