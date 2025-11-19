Поддерживавшим Гитлера компаниям напомнили о старом долге

Компании, которые поддерживали режим Адольфа Гитлера, должны выплатить компенсации жертвам нацистской Германии, заявил куратор Музея Холокоста в Сан-Паулу, историк Марсио Питлюк. По его словам, практически весь немецкий бизнес тех лет сотрудничал с нацистами и помогал фюреру на пути к власти — например, Mercedes-Benz, BMW и Bosch, передает РИА Новости.

Я думаю, что они должны выплатить компенсации детям и внукам [жертв]. <…> То, что немцы натворили, не искупят никакие деньги. Компании стали очень богаты, потому что ограбили евреев. Их сегодняшнее могущество уходит корнями в ограбление евреев и использование рабского труда, — подчеркнул Питлюк.

Ранее стало известно, что внучатая племянница рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера Кэтрин заявляла о неведении про военные преступления членов своей семьи. Родственница «архитектора холокоста» написала книгу об истории братьев Гиммлер. Но и в этом произведении на первом плане оказались не геноцид и зверские расправы над невиновными, а «трагедия» клана Гиммлер.