19 ноября 2025 в 17:18

Краснодарских школьников увезли в больницу после жалоб на странный запах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Краснодарских школьников госпитализировали после жалоб на странный запах в кабинете, передает Telegram-канал Kub Mash. По информации авторов, одну ученицу увезли в больницу с урока биологии, затем двух детей забрали в медучреждение из дома.

По информации канала, учитель якобы отреагировала только тогда, когда школьница упала в оброк. Авторы добавили, что в школе проводят проверку. Отмечается, что администрация учреждения не комментировала ситуацию.

Ранее в подмосковном Серпухове 11-летний школьник пострадал после обрушения пола на втором этаже торгового центра. Ребенка госпитализировали в реанимацию. Мальчик на фудкорте наступил на доску рядом с ограждением, конструкция сломалась, он сорвался вниз и упал в помещение закрытого бутика.

До этого в Челябинской области школьница напала на учительницу с маникюрными ножницами из-за замечания. Женщина была ранена в шею, ее жизни ничего не угрожает. По факту нападения на педагога возбуждено уголовное дело, также организована доследственная проверка.

