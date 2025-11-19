Появились новые подробности о ситуации на Крымском мосту

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили, сообщил Telegram-канал инфоцентра о ситуации на переправе. По его информации, проезд снова стал доступен спустя полчаса после его перекрытия.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, — сказано в сообщении.

Согласно данным инфоцентра на 17:00, пробок перед пунктом ручного досмотра на Крымском мосту со стороны Керчи нет. При этом со стороны Тамани в очереди скопились 70 автомобилей.

В начале ноября сообщалось, что с 3-го числа при въезде на Крымский мост вводится обязательное заполнение анкет для водителей. В бланке необходимо будет указать марку, модель и государственный номер транспортного средства, а также отметить наличие электротяги. Согласно новой процедуре, если водитель укажет, что управляет электромобилем или гибридным транспортным средством, ему будет запрещен въезд на мост и предложен альтернативный сухопутный маршрут. Предположительно, такое решение принято с целью исключить попытки провоза в батареях авто взрывчатки для террористических целей.