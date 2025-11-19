Запад дал указание Национальному антикоррупционному бюро Украины провести операцию против киевской власти, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике России Андрей Климов. Кроме того, по его словам, коррупционный скандал выгоден президенту США Дональду Трампу в свете предстоящих промежуточных выборов.

НАБУ было создано Западом для собственных целей, не связанных с борьбой с коррупцией, а предназначенных для того, чтобы держать в узде руководство Киева. Эта узда находится практически под полным контролем спецслужб США. Поэтому наивно полагать, что деятельность НАБУ направлена [только] на антикоррупционные процессы. Дана команда от Запада готовиться к ударам по штабам киевского режима. Они закрепляют материалы, необходимые для полного контроля тех, кто сегодня руководит Украиной, — высказался Климов.

Он подчеркнул, что история с НАБУ была изначально задумана еще до прихода Трампа к власти и перешла к нынешней администрации. По словам члена СВОП, сейчас многие полагают, что действия бюро помогут ускорить разрешение украинского кризиса, однако дело не только в этом.

На мой взгляд, дело в том, что режим [Владимира] Зеленского (президент Украины — NEWS.ru) в свое время много сделал для поддержки [Джо] Байдена (экс-глава США — NEWS.ru) и его команды. Промежуточные выборы в Штатах наступают, и компромат на Байдена и его команду очень нужен. А люди, которые могут дать его, практически все вовлечены в преступные коррупционные схемы киевского режима. Поэтому здесь, на мой взгляд, команда Трампа держит узду и при помощи нее создает себе необходимые чемоданы компромата для борьбы со своими политическими противниками внутри США, — резюмировал Климов.

Ранее сообщалось, что в обвинительном заключении по делу бизнесмена Тимура Миндича упоминается имя Зеленского. В НАБУ утверждают, что министр энергетики Герман Галущенко оказывал поддержку предпринимателю, получая за это определенные преимущества от главы государства.